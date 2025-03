Quotidiano.net - Unicredit valuta rilancio su Banco Bpm, Orcel alla conferenza Morgan Stanley

Leggi su Quotidiano.net

"Non abbiamo escluso di aumentare l'offerta suBpm" se c'è più valore. Lo dice il CEO di, AndreaEuropean Financials Conference 2025. "Siamo stati abbastanza aperti a dire che, allo stesso modo in cui non facciamo qualcosa che distrugge il valore, facciamo qualcosa che aggiunge valore", precisaindicando che se "fine del processo, guardando dove si trova il valore, ci convincete che c'è più valore, non abbiamo escluso il". Sulla quota di Commerzbank, ha invece spiegato, "siamo molto tranquilli", possiamo "aspettare" fino "al 2027 e stabilire se è una buona cosa". Stiamo "aspettando un governo unitario per impegnarci e spiegare la nostra posizione e il valore aggiunto che ne deriva. Il governo non è stato formato. Sta già operando in modo abbastanza efficace, ma dobbiamo aspettare che venga formato e poi impegnarci con loro su questo punto", aggiunge