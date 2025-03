Quotidiano.net - Unicredit apre al rilancio per Bpm, su Commerzbank i tempi s’allungano

Londra, 20 marzo 2025 –resta in modalità stand-by.a unsu Banco Bpm, ma preferisce attendere in prossimità della chiusura dell’Ops per prendere una decisione. E anchepuò aspettare. “Abbiamo sempre detto che noi facciamo le cose se creano valore e non abbiamo mai escluso un” ha detto l’ad Andrea Orcel alla Morgan Stanley European Financial Conference 2025 di Londra, aggiungendo che la decisione dipenderà da una serie di fattori, tra i quali l’Opa dello stesso Banco Bpm su Anima, il Danish Compromise, su cui la banca guidata da Giuseppe Castagna attende il disco verde della Bce, e i risultati del primo trimestre. “Decideremo se c’è valore nel fare l’operazione – ha precisato il top manager – e se c’è qualche ragione per rivedere il prezzo, altrimenti non lo faremo”.