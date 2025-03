Formiche.net - Un’Europa a una sola voce è ancora lontana

Altiero Spinelli scriveva nei suoi appunti “questa data (27 maggio 1952) sarà dimenticata se il progetto non sarà ratificato. Sarà una data che nei secoli verrà ricordata se la Comunità nascerà”. Era il 27 maggio di 73 anni fa quando Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi firmavano il trattato istitutivo della Comunità europea di Difesa (CED). Il progetto però è rimasto sulla carta, perché la mancata ratifica della CED da parte dell’Assemblea nazionale francese, nell’agosto del 1954, ha fatto naufragare l’idea di porre in essere un esercito comune europeo.Da giorni si discute a livello nazionale ed europeo sul piano della Commissione europea ReArm Europe che viene presentato come “un ambizioso pacchetto per la difesa, che fornisce leve finanziarie agli Stati membri dell’Ue per guidare un’ondata di investimenti” militari.