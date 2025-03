Iodonna.it - Un'attrice e un'economista, Antonella Questa e Azzurra Rinaldi hanno deciso di unire le forze e le competenze creando uno spettacolo teatrale.

danno vita sul palco a un originale e divertentesulla consapevolezza finanziaria, mescolando dati economici e teatro. La loro idea è nata da due semplici domande: perché le donne non parlano di soldi? Perchéspesso difficoltà a chiedere quanto spetta loro? Leggi anche › L'”Accabadora” a teatro: il libro di Michela Murgia diventa il monologo di Maria, figlia d’anima “tradita” Eppure con la pandemia il gender gap è aumentato esponenzialmente, la disoccupazione femminile è al 49%, il 37% delle donne non possiede un conto corrente, il 40% tra i 25 e i 64 anni non ha alcuna autonomia economico-finanziaria. A fronte di questi dati,dilee leproprio “Piacere, Denaro!”.