Una statua im memoria di Enrico Bertola

Unadedicata al pugilee un’area in città da attrezzare per sgambatoio cani. Sono state entrambe votate le mozioni proposte dal consigliere d’opposizione Massimiliano Manuel per un monumento in onore del grande pugile carrarese e un’area da aggiungere a quella già presente a Carrara che possa servire da sgambatoio per gli amici a quattro zampe. La proposta dellaha trovato pieno accoglimento anche da parte della maggioranza, come ha ricordato il consigliere Nicola Marchetti, con il Comune che si era già attivato per individuare un’area apposita per il grande sportivo che ha tenuto alto il nome della boxe in città. "Abbiamo già avviato l’iter con gli uffici per realizzare la scultura al pugile- ha precisato l’assessore alla Cultura Gea Dazzi - e si stanno valutando le ipotesi di posizionamento.