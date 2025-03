Lanazione.it - Una raccolta fondi per far ripartire la Fondazione Ciai dopo i danni dell’alluvione

Firenze, 19 marzo 2025 - Un aiuto concreto per aiutare laClaudioche è stata devastata dall’alluvione dello scorso 14 marzo. “L’acqua, non più drenata dalla collina, ha invaso ogni stanza, ha sommerso materiali, ricordi e progetti - dice Francesco, figlio di Claudio -. Abbiamo perso anche gli strumenti che utilizziamo ogni giorno per portare avanti le nostre attività. Ma c’è qualcosa che l’acqua non può portare via: la nostra determinazione e la nostra voglia di continuare a fare del bene”. Così, oggi, undicesimo anniversario dalla scomparsa di Claudio, lalancia una, “per ricordare Claudio con azioni concrete, non certo con rinunce”. Purtroppo, lo scorso venerdì la sede, alle pendici della collina di Fiesole, è stata invasa dall’acqua.