Lapresse.it - Una piazza per l’Europa, interrogazione Lega: ecco perché

Leggi su Lapresse.it

Ladepositerà oggi l’esposto alla Corte dei Conti per verificare la correttezza nell’uso del denaro pubblico per ‘Unaper’. Per la stessa vicenda, il partito di Matteo Salvini porterà documentazione anche in Procura. Così una nota della.“Utilizzare risorse pubbliche per eventi non istituzionali ma a forte caratterizzazione politica, come il comizio pro Ue didel Popolo, solleva interrogativi sulla trasparenza e sull’equità delle risorse impiegate dal Comune di Roma”, dichiara il deputato dellaed ex magistrato Simonetta Matone.“Per questo motivo -continua-, ho presentato un’parlamentare al ministro di competenza per far luce sulla manifestazione pro Ue di sabato scorso adel Popolo che, come riportato da organi di stampa, il Campidoglio avrebbe organizzato e finanziato con un costo per la cittadinanza di 270mila euro.