Ravennatoday.it - Una pedalata in città e sui lidi alla scoperta della Ciclovia Adriatica

Leggi su Ravennatoday.it

La Fiab Ravenna organizza sabato prossimo, 22 marzo, lamattutina, aperta a tutta la cittadinanza, per promuovere e far conoscere lanel territorio ravennate. Tutti i cittadini sono invitati a percorrere in bici i tratti già disponibilie, nel.