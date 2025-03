Ilrestodelcarlino.it - Una giornata per Lorenza Cingoli: "Nel nome dei libri per ragazzi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Unadi incontro attorno all’ultimo lavoro dell’anconetana, una delle maggiori autrici italiane di letteratura pere ragazze, prematuramente scomparsa nel 2023. L’iniziativa, in programma domani, è organizzata da Istituto Storia Marche, Festival ‘Leggetevi Forte’,d’Amare e Associazione Children of Sciesopoli, con la collaborazione di The Mole e del Liceo Artistico Edgardo Mannucci, e il coordinamento di Ossigeno. Lasi svolge in due differenti momenti. La mattina (dalle ore 9.30 alle 12.30) è dedicata alle studentesse e agli studenti dell’Istituto Mannucci, che assisteranno alla presentazione del libro ‘Casa libera tutti’ di, introdotto da Enrico Grisanti, in rappresentanza dell’associazione Children of Sciesopoli, dall’ex assessore alla cultura Paolo Marasca, il quale, legato da una profonda amicizia a, ha coordinato l’intera iniziativa, e dall’autore e attore teatrale Andrea Caimmi.