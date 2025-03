Ilgiorno.it - Una fondazione per gestire il teatro cittadino

Unaperildella Società di Lecco, ora in fase di completa ristrutturazione. Come per illa Scala di Milano, saranno i soci di unaildella Società di Lecco, inaugurato nel 1844. Ne faranno parte esponenti di enti pubblici e di società private di alto livello e profilo, poiché ildella Società di Lecco è uno dei più antichi e importanti in Lombardia. Sarà una sorta di ritorno alle origini, perché la struttura culturale è stata voluta sia dai membri della nobiltà e dell’alta borghesia, sia dai cittadini meno abbienti: da qui “della Società“. A tracciare il percorso verso lasono i consulenti dello studio D’Aries & Partners, specializzati nell’affiancare gli amministratori pubblici in simili operazioni. "Dovremo innanzitutto elaborare un piano di sostenibilità economica e poi uno statuto, oltre che individuare i soggetti e i partner da selezionare tramite un avviso pubblico", spiegano gli esperti.