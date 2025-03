Formiche.net - Una donna alla guida di MI6? Iniziate le selezioni per il prossimo capo

Su grande e piccolo schermo entrambe le principali agenzie di spionaggio britanniche hanno avuto donne al timone. Basti pensare a Ingrid Tearney, direttrice generale di MI5, il servizio di sicurezza interna, interpretata da Sophie Okonedo nella serie Slow Horses. O a Judi Dench nei panni di M, ovvero la versione di C, ildi, l’intelligence all’estero, nella saga di James Bond. Ma nella realtà soltanto al Security Service, detto anche MI5 o più semplicemente Five, c’è stata una. Anzi, due: Stella Rimington dal 1992 al 1996; Eliza Manningham-Buller dal 2002 al 2007. Anche il GCHQ, il servizio di signals intelligence, ha avuto una: l’attuale direttrice, Anne Keast-Butler, insediatasi nel 2023.Nei prossimi mesi anche al Secret Intelligence Service (più noto comeal pubblico e come Six agli addetti ai lavori) potrebbe essere rotto il tetto di cristallo, considerato che dsua fondazione, nel 1909, il servizio non ha mai avuto una C (che oggi sta per chief, ovvero, ma nasce dfirma del primo, Sir Mansfield Cumming, che siglava i documenti con l’iniziale del cognome, la C appunto, in verde).