Ilfattoquotidiano.it - Un tredicenne arrestato per l’omicidio della sua ragazza: boom per “Adolescence”, la serie tv prodotta da Brad Pitt “più terrificante di tutti i tempi”

Latv in quattro episodi “” è diventato un caso. E non tanto perché è stato prodotto dalla star di Hollywoodquanto per il grande interesse che è scoppiato attorno al protagonista principale. “”, infatti, narra la storia di come il mondo di una famiglia finisca sottosopra quando ilJamie Miller (che ha il volto di Owen Cooper) vieneperdi unaadolescente che frequenta la sua scuola.Stephen Graham interpreta il padre di Jamie nonché “tutore legale”, Eddie Miller. Ashley Walters interpreta l’ispettore Luke Bascombe, mentre Erin Doherty è Briony Ariston, la psicologa clinica assegnata al caso di Jamie. Quello che colpisce delle immagini è che sono state girate in un’unica ripresa continua per aumentare il pathos di chi guarda la scena, minuto per minuto.