Un ricordo impudico di Nadia Cassini

È morta. Aveva settantasei anni, e una lunga malattia l’ha uccisa. Chi la ricorda, intendendo chi la ricorda sui media, ma anche chi la ricorda nel senso che ne conserva un, non può fare a meno di soffermarsi su un aspetto specifico del suo fisico, fatto che parlando noi oggi di una morte avvenuta per malattia in un’età che oggi come oggi in occidente non prevede certo una morte per vecchiaia, suona quantomeno singolare, se non agghiacciante. Perché parlando di, ieri come oggi, non si può non menzionare il suo sedere, considerato ai tempi, stando ai nostri media, il più bello del mondo (certo non senza qualche eccesso di stima), al punto di essere stato, sempre ai tempi, assicurato. Sì, un po’ come è successo in seguito a Kylie Minogue, prima, e Jennifer Lopez, poi, anche il culo diera finito oggetto di una polizza di assicurazione, miliardario nel suo caso, milionario nel caso delle due cantanti, ma solo perché in un caso si parlava di lire, nell’altro di dollari.