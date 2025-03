Superguidatv.it - Un Posto al Sole, trame future: terremoto in casa Gagliotti

Negli episodi Unalin onda in questi giorni su Rai Tre, stiamo assistendo alle disavventure di Michele. Saviani si trova a pagare un prezzo molto alto per la follia di Fusco. Il giornalista finisce per rimanere gravemente ferito da un proiettile sparato dal primario e indirizzato a sua figlia Rossella. Le inchieste sul caporalato nell’aziendasubiscono così una battuta d’arresto, ma ciò non basta a far tornare la serenità indel losco imprenditore.Anticipazioni Upas: scontro tra Ciro e GennaroMichele sarà costretto a fermarsi nelle indagini sul clan, e questo farà tirare un sospiro di sollievo a Gennaro nelle prossime puntate Upas. Tuttavia si tratterà di una pausa temporanea, poiché ben presto il losco imprenditore verrà coinvolto in un faccia a faccia con suo padre Ciro.