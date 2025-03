Uominiedonnenews.it - Un Posto al Sole Anticipazioni Trama Puntate 24-28 Marzo 2025: L’Oscuro Passato di Vinicio!

Unalda lunedì 24 a venerdì 28: in arrivo un misterioso amico di. I Ferri in crisiUnal: una vecchia conoscenza diarriva a Napoli! Confronto tra Rosa e Damiano. Scontri in casa Ferri dopo la proposta di Gennaro. Guido deluso da Claudia. Valeria riesce a sabotare l’evento organizzato da Manuela!New entry in arrivo, crisi in vista, strategie infime, amori in bilico. LeUnal, sulladellein onda da lunedì 24a venerdì 28, hanno tutte le carte in regola per stupirci come non mai! Gli spoiler rivelano che, proprio quandovivrà uno dei momenti più complessi della sua vita, un incontro inaspettato lo aiuterà a sentirsi meglio, salvo poi portarlo a voler chiudere al più presto con il suo misterioso