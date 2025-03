Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 20 marzo: Rosa si mette al primo posto e si concede del tempo con Pino

Leggi su Movieplayer.it

Presa dai tanti impegni,finalmente si ferma e decide prendersi deltutto per sé. Ecco cosa vedremo nel prossimo episodio di Unal, la soap di Rai Tre in onda alle 20.50. Nuovo appuntamento domani con Unal, la soap di Rai 3 che ci racconta le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini. Mentre Michele Saviani è ancora in coma, l'attenzione si sposta su: la ragazza è stanca delle sue giornate così piene, e capisce che è arrivato il momento di ridiscutere le sue priorità. Una di queste, è. Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nel prossimo episodio. Dove eravamo rimasti Nell'episodio di mercoledì 19, Roberto Ferri ha chiesto un prestito per salvare l'azienda, ma Ciro Gagliotti non ha avuto pietà e ha fermato la transazione .