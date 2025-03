Lanazione.it - Un pisano alla Commissione. Serravalle ascoltato in aula

È statonellaparlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata ddiffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. Il dottore Eugenio, presidente dell’Associazione studi e informazioni sulla salute, accompagnato dal dottor Sergio Segantini, medico chirurgo appartenente al Direttivo della medesima Associazione, e il professore Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica, ha relazionato il 25 febbraio scorso., pediatra che ha fatto discutere sul tema, fa parte di una delle associazione che è stata in prima linea contro ’le strategie nazionali di vaccinazione’: "Non contro i vaccini - ci ha sempre tenuto a rimarcare -, ma contro la disinformazione sui vaccini, che è diventatarmismo e poi terrorismo".