Liberoquotidiano.it - "Un messaggio per Elly Schlein": il video sui social con cui Meloni azzera la segretaria Pd | Guarda

Una giornata infuocata alla Camera, con il dibattito in vista del Consiglio europeo, al centro il riarmo e la questione russo-ucraina. In mattinata l'intervento di Giorgia, la critica al manifesto di Ventotene che ha letteralmente fatto impazzire la sinistra. Ma non solo. Il premier ha anche attaccato duramente, ladel Pd, picchiando duro sulle sue ambiguità. Un intervento, durissimo e incisivo, cheha rilanciato sui suoi profili, introducendolo con poche parole: "Unper". E nel, ecco cheattacca: "Voglio chiedere alla collega, che immagino interverrà e possa chiarire alcune di queste cose, per sapere qual è il grado di convergenza di questo Parlamento. Quando si dice: deve stare con l'Europa. Significa anche che poiché la proposta di inviare truppe in Ucraina è stata fatta dal presidente francese Emmanuel Macron e dal primo ministro inglese Keir Starmer, noi dovremmo - per il fatto che è stata fatta dall'Europa - adeguarci e mandare i soldati in Ucraina? Io su questo non sono d'accordo", rimarca.