Dayitalianews.com - Un grave lutto ha colpito il mondo della “movida” del Lazio: nella notte si è spento Pasquale Grimaldi. Aveva 46 anni

Una vita dedicata alla comunicazione e alle reniLa notiziaprematura scomparsa diha lasciato un’intera comunità sotto shock. A Cassino e in tutto il frusinate, il suo nome era sinonimo di creatività, passione e professionalità. Perha lavorato nelcomunicazione e del marketing, gestendo con straordinaria competenza la promozione di locali e attività, tra cui Kasafalese e Cotonificio, diventando un punto di riferimento per chi voleva dare visibilità al proprio lavoro.La sua capacità di raccontare storie, di dare vita a campagne pubblicitarie coinvolgenti e di trasformare ogni idea in un progetto vincente loreso uno dei più apprezzati professionisti del settore. Non si limitava a fare pubblicità: sapeva trasmettere emozioni, creare connessioni autentiche e dare valore ai suoi clienti.