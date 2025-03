Ilnapolista.it - Un esperto sostiene che le immagini del rigore di Alvarez potrebbero essere state manomesse

Il derby di Champions tra Real ed Atletico Madrid continua a far parlare di sé. Soprattutto per ilannullato a Juliánper un doppio tocco al momento della battuta. Nelle ultime ore, ha cominciato addirittura a circolare una voce clamorosa in merito alla tormentata vicenda europea.Si tratta di una voce secondo la quale la Uefa avrebbe manipolato il video tramite cui aveva cercato di dissolvere le polemiche arbitrali.Leggi anche: L’arbitro Marciniak: «Sono stato io e non Mbappé ad avvertire il Var del doppio tocco di»A portare avanti tale teoria è un tecnico di montaggio video, Alex Soler, il quale ha lanciato la ‘bomba’ durante il programma Good Night and Good Goals. «Essendo abituato al montaggio, quando ho visto il video mi è sembrato strano. La prima cosa che ho notato è stata la qualità molto scarsa dellepoi sembra che le ombre stiano scomparendo», ha dichiarato l’