Un elettricista installatore Cercasi anche ragioniere

eddi impianti elettrici nelle costruzioni civili. Richiesta esperienza nel settore: prevalentemente civile, industriale, automazioni, antenna, video sorveglianza, citofonia. Lavoro a tempo determinato, possibilità di trasformazione in tempo indeterminato. Zona di lavoro: Lucca. Per candidarsi inviare email a: [email protected] /a che si occupi della redazione della dichiarazione dei redditi sia a persone fisiche che a società di persone e di capitali, inserimento dati, prima nota, fatturazione elettronica e controlli contabili. Lo ricerca urgentemente per studio della Mediavalle. Necessaria precedente esperienza. Lavoro a tempo determinato, durata da stabilire con il datore di lavoro. Zona di lavoro: Bagni di Lucca. Richiesti: diploma di ragioneria (o equipollente) o laurea (triennale) in ambito economico/contabile/amministrativo.