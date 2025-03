Cms.ilmanifesto.it - Un diario in corsia medica, interpretando gli altri

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Linda De Luca è una traduttrice specializzata in terminologia, a lungo impiegata come interprete nei principali ospedali di New York, e attualmente insegnante nella Scuola Collina Italiana di Manatthan. . Uningliil manifesto.