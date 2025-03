Cesenatoday.it - Un dialogo tra scuola e teatro, torna la rassegna "Puerilia" della regista Chiara Guidi

Leggi su Cesenatoday.it

in città "", ladi giornate teatrali rivolte allaa cura di. Gli appuntamenti sono una chiamata a insegnanti, adolescenti e genitori per condividere domande sull’oggi. IlComandini ogni anno propone un progetto che mette in relazione ile.