Ilrestodelcarlino.it - Un deposito per il legname nei fiumi: "Molto deve ancora essere raccolto"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ci sono già 1.500 metri cubi di legna a Mezzano, in via del Campo sportivo, nel piazzale accanto al centro di raccolta dei rifiuti. Mamanca all’appello: potrebbeil doppio quello che arriverà nei prossimi giorni. Tutto materiale, tra tronchi e rami, che è statoneinegli ultimi giorni, in seguito all’emergenza maltempo che ha colpito il nostro territorio: il sindaco facente funzioni Fabio Sbaraglia infatti con un’ordinanza ha predisposto il piazzale in questione come luogo di raccolta delprelevato nei corsi d’acqua del territorio. Vista la grande quantità serviva un luogo congruo ad accogliere tutto il materiale. "Sussiste la necessità di provvedere con la massima tempestività alla rimozione di tali rifiuti derivanti dall’evento meteorologico che ha interessato il territorio regionale e il comune di Ravenna a partire dal 14 marzo 2025 – si legge nella delibera –, affinché sia assicurato il ritorno a livelli di sicurezza lungo le aste fluviali".