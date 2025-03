Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: aggiornamenti sull’infortunio di Lautaro, novità San Siro. Il siparietto di Marotta a Bergamo ed il rinnovo per Inzaghi..

Infortunio, arrivano nuovidall'Argentina! Le ultimeInfortunio, arrivano nuovidall'Argentina! Ecco le condizioni del Toro, dopo il consulto con lo staff medicoripensa alla seconda stella: «Arrivare sul tetto del Duomo è speciale, abbiamo scritto la storia! In spogliatoio dissi una cosa ai compagni» – VIDEOL'attaccante e capitano dell'Martinez, torna sulle emozioni provate per la vittoria dello scudetto della seconda stella, attimi di fuoco nel finale di Atalanta: ecco cos'è successo in tribuna, l'urlo del Presidente e Ausilio.