Ilgiorno.it - Ultima Generazione: sit-in fuori dal ristorante di Cracco, militanti trascinati via

Milano, 19 marzo 2025 – Blitz degli ecoattivisti di UItimadaldi Carlo, in Galleria Vittorio Emanuele II. I, una decina, hanno esposto il loro striscione e hanno organizzato un breve sit-in di protesta, seduti a terra. Alcuni di loro, che rifiutavano di lasciare la zona in autonomia, sono stativia dagli agenti del nucleo Duomo della polizia locale. In realtà, i contestatori avrebbero voluto fare il loro ingresso all’interno del, magari con l’obiettivo di confrontarsi con il famoso chef – sulla cui effettiva presenza non si hanno notizie – ma l’accesso è stato loro impedito. Il comunicato Successivamente, nel primo pomeriggio, è stato diffuso un comunicato, che spiega motivazioni e obiettivi della protesta, inquadrata nella campagna Il Giusto Prezzo, avviata nelle scorse settimane da