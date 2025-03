Secoloditalia.it - Ultima generazione, piazzata nel ristorante di Cracco: “Lusso per pochi e fame per molti” (video)

L’sceneggiata degli eco vandali diè andata in scena al, in Galleria Vittorio Emanuele II, a Milano. Intorno alle 14 di mercoledì, cinque persone si sono presentate all’interno del locale “per rompere la bolla di privilegio di chi, come politici ed élites, si può permettere di pagare un conto che vale la spesa mensile di una famiglia italiana”. Il che francamente non sembra molto attinente alle tematiche ecologiste sventolate dagli attivisti durante le loro bravate. E poi, parlando di cibo, parlano proprio loro che hanno gettato la zuppa addosso a una tela di Van Gogh. Al Prado di Madrid attiviste di Futuro Vegetal si incollarono alle cornici di due quadri di Goya. E a Roma quattro ragazze del gruppohanno gettato zuppa di piselli contro Il seminatore di Van Gogh (che, però, era protetto da un vetro) esposto a palazzo Bonaparte.