Ultima generazione di fronte al Ristorante Cracco | Offra un pasto sospeso a chi non può permetterselo

Un gruppo di 5 persone, aderenti all’organizzazione ‘‘ hanno dato vita nel primo pomeriggio di oggi a una manifestazione dialin Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Durante il presidio, sono stati esposti alcuni striscioni con scritto ‘Il prezzo è giusto’, dal nome della campagna di sensibilizzazione che il movimento sta portando avanti e i dimostranti si sono seduti sul pavimento diall’ingresso del locale. La manifestazione è stata interrotta dall’arrivo delle forze dell’ordine che hanno bloccato i dimostranti, denunciandone 5 a piede libero. “Chiediamo a Carlodi offrire una settimana perché chi sta più in alto aiuti chi sta più in basso. Il 57% degli italiani fatica ad arrivare a fine mese: sono milioni di famiglie italiane che lottano ogni mese per pagare la spesa, l’affitto, la bolletta del gas.