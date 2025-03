Juventusnews24.com - Ulivieri critica i tifosi della Fiorentina: «Contro la Juve la Curva Fiesole ha fatto due cose che non mi sono piaciute»

di RedazionentusNews24, ex allenatore, hato pesantemente lo striscione e i cori deiverso la: ecco cos’ha dettoRenzonon ci sta. L’ex allenatore ha condannato il tifoautore di due gesti deplorevoli nei confronti. Ecco cos’ha detto ai microfoni di TUTTOmercatoWEB.PAROLE – «C’è stato qualcosa in questi giorni che non mi è piaciuto, onestamente, ovvero la coreografia. Mi è dispiaciuto molto, davvero. Mi è dispiaciuto molto perché siamo andati oltre. Non mi riferisco solo alla coreografia, cistati dei cori, tante. La Procura federale credo che abbia sanzionato pesantemente quello che è successo: 50 mila euro di multa. Cirimasto male».Leggi suntusnews24.com