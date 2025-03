Inter-news.it - UFFICIALE – Infortunio Lautaro Martinez: il comunicato dell’Argentina

ha risposto alla chiamatain vista dei prossimi due impegni, nonostante il problema accusato nei minuti finali di Atalanta-Inter 0-2. Proprio in questi minuti è arrivata l’ufficialità riguardo la sua convocazione per i prossimi impegni.non prenderà parte alla sfida contro l’Uruguay e il Brasile a causa di unmuscolare al bicipite femorale sinistro. La conferma è arrivata direttamente dalla Federazione argentina attraverso un: “L’attaccantesarà assente dalla squadra per il doppio appuntamento di marzo a causa di unmuscolare al bicipite femorale sinistro”., già alle prese con un affaticamento muscolare dopo la sfida contro l’Atalanta, ha risposto alla convocazione, ma gli esami medici effettuati in ritiro hanno evidenziato un problema più serio del previsto.