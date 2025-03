Tutto.tv - UeD anticipazioni: proposta di matrimonio in studio, tornano tre coppie

Leggi su Tutto.tv

La registrazione di martedì 18 marzo di Uomini e Donne è stata piuttosto ricca di avvenimenti. A generare particolare sgomento sono state alcune, che sono tornate inper fare degli annunci molto importanti. Una di loro ha anche deciso di sposarsi. A ritornare, poi, è stata Martina De Ioannon, la quale si è ritrovata davanti la sua non scelta, Gianmarco Steri. Il ritorno di trea Uomini e Donne e unadiLedi Uomini e Donne relative alla registrazione di ieri riportate da Lorenzo Pugnaloni rivelano che inhanno fatto ritorno duedel Trono Over e una di quello classico. I primi sono stati Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone. I due hanno scoperto da poco di essere in dolce attesa, ed inhanno fatto un grande annuncio.