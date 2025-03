Ue Salvini | se ci sono 800 mld usiamoli per scuole non per armi

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 19 mar. (askanews) – "Dal gruppo della Lega a Bruxelles le ideechiare. Se ci800 miliardi di euro da investire non li usiamo per comprare, missili, carri armati; le usiamo per le nostre, i nostri ospedali, le nostre pensioni e le nostre famiglie. Quindi no debito europeo, no esercito europeo". Lo ribadisce il vice premier e segretario della Lega Matteo, in un video registrato a Bruxelles con gli eurodeputati del Carroccio. "Mentre Trump, Putin e Zelensky parlano di pace, lavorano per la pace, noi abbiamo il dovere di costruire pace. Mentre a Bruxelles qualcuno penso che preferisca la guerra.", conclude.