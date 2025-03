Lettera43.it - Ue, rimborsi gonfiati e firme false: accusati due eurodeputati italiani

Leggi su Lettera43.it

Dopo i casi Qatargate e Huawei, un nuovo capitolo giudiziario potrebbe coinvolgere il Parlamento europeo. La Procura pubblica europea ha avviato verifiche sulle note spese di Giuseppe Ferrandino, ex eurodeputato di Azione (in carica dal 2018 al 2024), e Fulvio Martusciello, attuale capo delegazione di Forza Italia. Secondo il quotidiano belga Le Soir, oltre un anno fa la magistratura europea avrebbe chiesto alla polizia belga di esaminare i profili dei due politici.Fulvio Martusciello (Imagoeconomica).Le indagini:per la diaria eper attestare la partecipazione ai lavori dell’assembleaL’indagine riguarda presunti, in particolare sulle presenze in aula, che garantiscono un’indennità giornaliera di 350 euro. Si sospetta che i due si siano firmati a vicenda la partecipazione ai lavori dell’assemblea, anche in assenza di uno dei due.