Ilfattoquotidiano.it - Ue: “Google e Apple si adeguino al Digital markets Act”. I gruppi contro la norma odiata da Trump: “Danni ad aziende e consumatori”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Mentre Washington si prepara ad ufficializzare gli annunciati dazi reciproci nei confronti dei partner commerciali, la Commissione Ue contesta a Big tech il mancato rispetto delact. Nel mirino di Bruxelles ci sono Alphabet e, individuate insieme ad Amazon, ByteDance, Meta e Microsoft come “gatekeeper” (le grandi piattaformei che costituiscono una “porta di accesso” tra) e nei cui confronti nel 2024 era stata avviata un’indagine ad hoc. Entrambi ihanno risposto a muso duro. La Casa Bianca non è ancora intervenuta, ma è ben noto che Donaldvede quellativa come fumo negli occhi: l’ha bollata come un'”estorsione” aidelleUsa minacciando ritorsioni.Bruxelles ha inviato mercoledì ad Alphabet conclusioni preliminari secondo cui ha violato il Dma in merito a due servizi per i quali è stata designata come gatekeeper: alcune caratteristiche e funzionalità diSearch tratterebbero i servizi di Alphabet in modo più favorevole rispetto a quelli della concorrenza e l’app marketplacePlay non sarebbe conforme poiché agli sviluppatori di app è impedito di indirizzare liberamente iverso altri canali per offerte migliori.