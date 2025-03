Ue Fratoianni in aula | piano Ursula Bomber Leyen è suicidio Unione

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 19 mar. (askanews) – “L’Europa si suicida con il” di riarmo proposto da “da 800 miliardi di euro”. Lo ha affermato il deputato di Avs Nicola, storpiando il nome della presidente della Commissione Ue, nel corso del dibattito insulle comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue del 20 e 21 marzo. “Le è piaciuta” la battuta, “ho visto, e forse è anche d’accordo, so che non lo può dire, ma lo dica se vuole”, ha aggiuntorivolgendosi alla premier Meloni, presente in. “800 miliardi di euro – ha continuato– per aumentare la spesa in armamenti nazionale. Di questo si tratta. Lasciamo stare la discussione. Siamo tutti per la difesa comune. Noi ce l’abbiamo nel programma, siamo anche per l’esercito comune.