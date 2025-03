Ilfattoquotidiano.it - Udine, la proiezione di due docufilm filorussi scatena la polemica: “Il prefetto deve vietarla”

La decisione di proiettare, in un hotel di, duesull’Ucraina prodotti dall’emittente russa Russia Today stando diverse proteste. Sono stati i movimenti politici Insieme Liberi e Liberi Elettori, presenti in consiglio comunale, a programmare per domenica in una sala del Là di Moret lade I bambini del Donbass e Maidan la strada verso la guerra, portando a protestare l’associazione Ucraina Friuli Aps che ha descritto ladi film russi come un “vergognoso tentativo di riscrivere la storia“.Una posizione sostenuta anche da alcuni esponenti di Europa Radicale, che hanno inviato aldiuna pec chiedendo l’annullamento del cineforum e la revoca della concessione della sala. A loro avviso proiettare queirisponderebbe ad una “palese violazione delle leggi europee”, come si legge su Diario FVG, perché le trasmissioni di Russia Today sono state vietate dalla legislazione Ue dopo l’invasione dell’Ucraina.