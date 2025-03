Lanazione.it - Ucraini in difficoltà. Bando del Comune

Dopo lo scoppio del conflitto russo ucraino hanno lasciato il proprio Paese trovando riparo in Italia. Per molti cittadinifar fronte agli affitti e al pagamento delle utenze è diventato un serio problema. Così, a Brugnato, l’amministrazione comunale guidata da Corrado Fabiani ha deciso di andare incontro alla piccola comunità ucraina che dal 2022 si è stanziata nel borgo della vallata, lanciando undedicato da 5mila euro per permettere ai cittadini di far fronte a quei pagamenti insoluti. Il provvedimento è stato licenziato nei giorni scorsi dalla giunta comunale dop o un confronto con l’Ambito territoriale sociale 60, alla luce della "persistentedi diversi cittadiniaventi protezione internazionale giunti sul territorio comunale a seguito dei noti eventi bellici di provvedere al pagamento degli affitti nel frattempo stipulati, nonché delle relative utenze principali".