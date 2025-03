Lapresse.it - Ucraina: Zelensky, telefonata franca e positiva con Trump

Leggi su Lapresse.it

Milano, 19 mar. (LaPresse) – “Ho avuto una conversazione, molto concreta econ il Presidente degli Stati Uniti Donald”. Lo ha scritto sui social il presidente ucraino Volodymyr. “L’ho ringraziato per l’ottimo e produttivo inizio dei lavori delle squadre ucraine e americane a Gedda l’11 marzo”, ha aggiunto, “l’incontro delle squadre ha contribuito in modo significativo al raggiungimento della fine della guerra. Abbiamo convenuto che l’e gli Stati Uniti devono continuare a lavorare insieme per raggiungere una vera fine della guerra e una pace duratura. Crediamo che insieme all’America, al Presidentee sotto la guida americana, quest’anno si possa raggiungere una pace duratura”.