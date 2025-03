Lapresse.it - Ucraina: Zelensky, nessun compromesso su aiuti da alleati

Milano, 19 mar. (LaPresse) – “Credo che non ci dovrebbero essere compromessi sugliall’. Dobbiamo rafforzare, al contrario, gliall’, perché questo è un segnale che l’è pronta a qualsiasi sorpresa da parte dei russi”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrparlando da Helsinki, dove ha incontrato il presidente della Finlandia Alexander Stubb. Lo riporta il Guardian. “Secondo me, la Russia vorrà che i nostri partner smettano di aiutarci, perché ciò significherebbe indebolire le posizioni ucraine”, ha aggiunto, “sebbene ciò sia strano, se non hai intenzione di continuare a fare la guerra e vuoi veramente la pace, e sto parlando di Putin ora, allora perché dovresti temere l’esercito ucraino? Perché faresti di tutto per indebolire il nostro esercito o per indebolire la protezione del nostro popolo?”.