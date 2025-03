Tpi.it - Ucraina, Zelensky annuncia: “Sentirò oggi Trump per sapere cosa si sono detti con Putin. Ma non faremo concessioni territoriali alla Russia”

Il presidente dell’, Volodymyr, hato l’intenzione di tenere un colloquio telefonico con Donaldper saperne di più sulla telefonata intercorsa ieri tra il l’inquilino della Casa bianca e il leader della, Vladimir, ribadendo però che Kiev non intende farea Mosca. “avrò un colloquio con il presidente”, ha dettodurante una conferenza stampa tenuta a Helsinki a margine del suo incontro con il presidente della Finlandia, Alexander Stubb. “Discuteremo con lui (, ndr) i dettagli dei prossimi passi (da intraprendere, ndr)”.L’intesata ieri traper uno stop di 30 giorni ai raid contro le infrastrutture e le centrali energetiche in, ha commentato il leader del governo di Kiev, è “molto in contrasto con la realtà”.