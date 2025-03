Lapresse.it - Ucraina, Trump: “Con Putin un buon inizio, arriveremo presto all’accordo”

Poche ore dopo la telefonata di quasi due ore tra il presidente americano Donalde quello russo Vladimir, in cui i due hanno concordato uno stop di 30 giorni agli attacchi sulle infrastrutture energetiche dell’manon ha accettato la proposta di una tregua totale, il leader della Casa Bianca si dice ottimista sulle possibilità di raggiungereun accordo di pace. “È una cosa importante, un cessate il fuoco immediato su energia e infrastrutture. Porterà ad altre cose“, ha detto il presidente Usa in un’intervista al Washington Examiner. “Penso che alla fine faremo un accordo. È un”, ha aggiunto. Sul prossimo passo da compiere,ha dichiarato: “Probabilmente un cessate il fuoco completo al momento opportuno. È difficile in questo momento perché hai persone che si guardano attraverso la canna dei fucili.