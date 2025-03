Lapresse.it - Ucraina, Tajani: “Telefonata Trump-Putin primo passo, spero in tavolo con Ue per pace giusta”

“Latraè un. Per il resto vedremo, siamo ancora in una fase prodromica”. Lo sottolinea il ministro degli Esteri Antonioarrivando all’incontro ‘Verso il congresso del Ppe’ alla Fondazione De Gasperi, a Roma. “È un bene che si dialoghi anche a Gedda – prosegue – noi sosteniamo le iniziative favorevoli allae mi auguro ci si possa sedere a uncon, Russia, Stati Uniti ed Europa, per unache garantisca anche l’indipendenza dell’. Noi siamo al fianco di Kiev come dice anche la risoluzione che approviamo”. La Crimea territorio russo è un’opzione per l’Europa? “Sono questioni di cui si discuterà durante la trattativa”, aggiunge