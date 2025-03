Cityrumors.it - Ucraina-Russia, Generale Tricarico: “Pace? Troppa euforia, Trump stia attento…”

L’ex Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica italiana ai tempi del governo Berlusconi predica calma: “Gli Usa devono garantire i diritti agli ucraini e così.”“E’ tutto bello e giusto quello che si sta facendo per cercare di fermare questa guerra assurda, ma in giro vedo un po’e la trovo ingiustificata“. A parlare così è uno che di guerre e conflitti, scontri e strategia geopolitiche se ne intende, avendo fatto parte del corpo militare e avendo un lunga esperienza anche a livello europeo, come ilLeonardo: “attento.” (Ansa Foto) Cityrumors.itL’ex Capo di Stato Maggiore vede con grande positività questo percorso che ha intrapresoche in effetti, “non ha fatto altro che dare seguito a quanto aveva promesso in campagna elettorale” e da quando è arrivato alla Casa Bianca, The Donald ha portato avanti il suo piano, quello di mettere fine al conflitto, anche perché “era l’unico modo per portare a sé Putin e non farlo andare in braccio ai cinesi.