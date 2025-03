Ucraina Putin detta condizioni a Trump | stop armi a Kiev per chiudere guerra

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Uno“completo” degli aiuti militari e di intelligence da parte dell’Occidente all’come requisito ‘chiave’ per la Russia per porre fine allacon. E’ questa la condizione che Vladimirha posto ieri nella lunga telefonata con Donald, un colloquio durato circa due ore e definito “produttivo” dal leader Usa, che ha intanto incassato l’ok russo alloagli attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine per un mese. Un primo passo verso la pace, secondo la Casa Bianca. Un paletto ingombrante, in realtà, chepiazza sulla strada verso la pace. Il cessate il fuoco parziale accordato dalla Russia, con lodegli attacchi alle strutture energetiche per un mese, non basta al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che spera di avere a breve un contatto diretto con