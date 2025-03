Quotidiano.net - Ucraina, pioggia di missili e droni contro Kiev. Trump: “Putin non ha chiesto di sospendere gli aiuti a Zelensky”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 19 marzo 2025 - Le forze russe hanno attaccato l'nella notte, lanciando seie 145Shahed di fabbricazione iraniana. Il raid è arrivato dopo il colloquio telefonico tra. Secondo l’esercito ucraino, 45hanno colpito. Dopo due ore di colloquio,si è impegnato a interrompere gli attacchi alle strutture energetiche ucraine, ma ha rifiutato di sostenere un cessate il fuoco completo di 30 giorni.sperava in una tregua come primo passo verso un accordo di pace permanente. Intanto il presidente Usa ha smentito le dichiarazioni del Cremlino su una presunta richiesta di cessare completamentemilitari e forniture di intelligence a. “No, () non hanulla: abbiamo parlato di molte cose, ma non di”, ha detto