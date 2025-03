Lapresse.it - Ucraina, missili e droni di Mosca sul Paese nella notte. Witkoff: “Nuovi colloqui su tregua domenica”

Leggi su Lapresse.it

Anche dopo la telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin, in cui il leader russo ha accettato uno stop di 30 giorni agli attacchi sulle infrastrutture energetiche ucraine, continuano i raid di. Diplomazie di Usa e Russia intanto al lavoro super la, che dovrebbero iniziarea Gedda in Arabia Saudita. Ecco tutte le notizie di oggi dalla guerra IN AGGIORNAMENTOCrosetto: “Non aiutare Kiev mentre continuano le bombe è richiesta assurda”“Smettere di aiutare l’mentre lui (il presidente russo, Vladimir Putin, ndr) continua a bombardare mi sembra francamente una richiesta assurda”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervistato a Mattino Cinque, commentando la telefonata tra il presidente americano Donald Trump e quello russo Vladimir Putin.