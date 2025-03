Lapresse.it - Ucraina, Meloni: “Sosteniamo Trump, leader forte che può garantire pace”

“Noigli sforzi del presidente, dal mio punto di vista è unche sicuramente può porre le condizioni perunagiusta e duratura”. Così la premier Giorgianell’Aula della Camera durante la replica dopo il dibattito sulle dichiarazioni in vista del Consiglio europeo.“Ho detto e ribadisco che non vedremo, con questa amministrazione americana, le scene di debolezza occidentale che abbiamo per esempio visto in Afghanistan. La questione si gioca sulle garanzie di sicurezza e noi stiamo facendo la nostra parte. Io ho tenuto una posizione che mi pare essere stata chiara”, ha aggiunto