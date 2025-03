Tpi.it - Ucraina, Kiev: “Raid russi su reti elettriche a Dnipro e Sloviansk dopo la telefonata tra Trump e Putin”. Domenica nuovi colloqui tra Usa e Russia in Arabia Saudita

A poche ore dal secondoo telefonico tra il presidente degli Stati Uniti Donalde il leader del Cremlino Vladimir, che avevano concordato uno stop di 30 giorni neicontro le infrastrutture e le centrali energetiche in, la tregua non si è vista, anche senegoziati di pace sono previsti23 marzo tra le delegazioni statunitense e russa a Gedda, in.Intanto nelle ultime ore idi Mosca hanno bombardato alcunenell’oblast dipetrovsk e a, in quello di Donetsk, in, mentreattacchi ucraini hanno colpito il distretto di Krasnoyaruzhsky della regione di Belgorod, causando un morto e 5 feriti, e centrato un deposito di petrolio nella località di Kavkazskaya della regione di Krasnodar, ina.