Ucraina, dove può arrivare il negoziato con la Russia. "Kiev dovrà cedere le terre occupate"

Roma, 19 marzo 2025 – Una telefonata allunga la vita, recitava un vecchio spot pubblicitario di Armando Testa. La speranza è che il colloquio di ieri tra Donald Trump e Vladimir Putin sia davvero uno spiraglio per la fine del conflitto e verso una nuova vita dell’. Dario Fabbri, analista geopolitico e direttore del mensile Domino, è un passo concreto verso la pace o un incontro non ancora risolutivo? “Direi che siamo ad un fase interlocutoria. Di fatto non è stato deciso nulla di concreto, ma il confronto diretto tra i due leader offre spunti molto interessanti. La situazione è estremamente complessa e non si può risolvere solo attraverso una telefonata, pur molto attesa”. Al di là di un cessate il fuoco che obiettivi si pone Donald Trump? “Il suo principale obiettivo è duplice.