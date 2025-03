Sbircialanotizia.it - Ucraina, deputata: “Zelensky legittimo ma servono altri mediatori per parlare con Trump”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Volodymyrviene riconosciuto come un presidente, senza alcun dubbio dal punto di vista legale. Secondo Inna Sovsun,del partito di opposizione Holos (Voce),è l’unico leader scelto dagli ucraini per guidare il Paese. Tuttavia, Sovsun afferma che sarebbe necessario individuare igiusti per facilitare il dialogo con Washington e . L'articolo: “mapercon Trump” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.